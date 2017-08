Gestantes de Altos ganham enxovais da Secretaria de Assistência Social

Mais de 50 gestantes do município de Altos receberam enxovais da Secretaria Municipal de Assistência Social na manhã desta sexta-feira (14). A entrega dos kits aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II), com a presença da prefeita de Altos, Patrícia Leal.

O projeto atende gestantes beneficiárias do programa Bolsa Família. Com recursos do município, a prefeitura disponibiliza uma equipe composta por enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e educadores físicos durante três meses.

Durante a solenidade de entrega dos enxovais, Patrícia Leal falou sobre a importância do acompanhamento que é dado às futuras mamães de Altos. “A fase da gravidez é muito especial para a mulher. Ela precisa de acolhimento e toda a atenção necessária. Através deste projeto, as gestantes recebem informações de especialistas sobre o assunto por meio de palestras sócio-educativas e até mesmo atendimento individual. Elas são orientadas sobre a importância do pré-natal, amamentação, higiene e outros cuidados importantes”, explica a prefeita.

Francisca Ribeiro, Gerente de Proteção Social Básica do Município, destaca que o projeto acontece de forma contínua, e que mais gestantes serão atendidas pela secretaria. “Iniciaremos um novo ciclo no início de agosto. Para isso, as gestantes interessadas deverão procurar o CRAS. Também é importante ressaltar que o atendimento do município não se restringe a este período de três meses. Após a gravidez, nosso acompanhamento continua, afinal, o trabalho da secretaria objetiva a promoção social das famílias em todas as suas frentes”, destaca.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Fátima Leal, coordenadores, técnicos e outros servidores da secretaria também estiveram presentes na solenidade.



Ascom