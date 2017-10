Aniversário é marcado por entrega de obras na área da educação

O aniversário de 95 anos da cidade de Altos, a 40 km de Teresina, realizado na última quinta-feira (12) foi marcado pela entrega de grandes obras na área da educação. Foram inauguradas duas creches com ampla estrutura para jornada de tempo integral. Os centros de ensino vão atender confortavelmente cerca de 500 crianças do município.

Pela manhã, a prefeita Patrícia Leal e o secretário municipal de administração, Warton Lacerda, acompanhados de outras autoridades do município e do deputado federal, Assis Carvalho, participaram da solenidade de entrega da creche “Pequeno Gustavo”, localizada no Bairro Tranqueira. O momento foi marcado por muita emoção, e também contou com as presenças dos pais do garotinho Gustavo - morto em 2013 aos seis anos, durante uma troca de tiros no centro da cidade.

Em seu discurso, Patrícia Leal observou as dificuldades encontradas em seu governo para a execução das obras e destacou a ajuda de Assis Carvalho para que os trabalhos tivessem continuidade.

“Quando assumimos em 2013, essas construções já haviam sido iniciadas. Porém, estavam paradas há muito tempo, apenas com a base e alguns pilares erguidos, além de muito entulho e mato por todo o local. O dinheiro para a construção havia sumido das contas. Mesmo assim, não desanimei. Nossa equipe lutou muito e, com a ajuda do nosso deputado federal, depois de muitas audiências em Brasília conseguimos recursos e finalmente concluímos esses dois centros de ensino. É um grande presente para todos nós e para as crianças de Altos.”, ressaltou Patrícia.

Ainda pela manhã, após a inauguração da Creche Pequeno Gustavo o município entregou a Pracinha de São José, localizada na entrada da cidade, sentido a capital. O monumento foi um presente do médico altoense Mário Raulino, devoto do santo padroeiro. Já a pracinha foi construída com recursos do município.

No final da tarde foi inaugurada a creche Tia Zezita Barbosa, localizada no Bairro São Luís. Na oportunidade, Warton Lacerda comentou sobre a satisfação de participar efetivamente de mais um momento que entra para a história do município.

É mais uma obra grandiosa, de amplo alcance social. São cerca de 250 crianças que serão atendidas em regime integral. Não foi fácil chegarmos a este momento. Batalhamos muito por este benefício. Graças a Deus, agora temos mais educação, dignidade e futuro para as nossas crianças. A comunidade do São Luís está de parabéns”, destacou o secretário.

A solenidade de inauguração da Creche Tia Zezita Barbosa também contou com as presenças de autoridades de Altos e municípios vizinhos, do Governador Wellington Dias e da Deputada Federal, licenciada, e atual Secretária de Educação do Estado, Rejane Dias.



Ascom