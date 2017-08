Notícias Alto Longá

Sábado dia 19 de novembro (dia da Bandeira) foi o dia de duas equipes do futebol amador longaense levantar a bandeira da vitoria. Pela séria B, após um empate e 1 x 1 com a equipe do Buriti Só, a equipe do REFUGADOS levantou a taça de campeão Longaense Serie B, nas decisões por penalidades máximas. E Pela séria A o Campeão foi a equipe do Pernambuquinho, time que, com o passar do tempo, vem aperfeiçoando sua ação e crescendo no esporte amador longaense. A vitoria do Pernambuquinho também se deu nas penalidades máxima, apos um empate, também em 1 x 1 com a equipe do Timom. A festa de encerramento do campeonato que foi organizado pela Liga Desportiva Longaense na Pessoa do Luizinho e Alexandro, apoiada pela Secretaria de Esporte e Prefeitura Municipal de Alto Longá, contou com a presença de varias autoridades e Lideranças, dentre elas; Prefeito Flavio do Teté, Presidente da Câmara Municipal Ver. Henrique Cesar, Vereadores, Dudu, Rochinha,Carlos Aluísio, Maciel Sindo; Sitonho Aureliano, Carla Paz, André Gayoso,, Cicero Branco, Zé Francisco Vieira, ,Valdeci da Agricultura,, Sandra Piaiuilino, Túlio do Longá, Balbino, Jandir Alves, , estes últimos, vereadores e suplentes eleitos no último pleito.As equipes de Refugados e Buriti Só, por ter conseguido o Titulo de campeão e vice respectivamente, ascenderão a série A no próximo ano.