Em busca de vaga na Série D, River recebe reforços e intensifica treinos

Ontem (24) foi dia de apresentação no poleiro do Galo. Os jogadores Dudu, Caíque e Gleydisson, todos ex- Piauí, se integraram ao elenco que segue em forte movimentação pensando na Copa Piauí Sub 21, que dá ao campeão uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. O torneio começa no dia 16 de agosto. O River estreia contra o Flamengo.

O treinador Lucas Andrade ganhou alguns reforços de peso e agora aguarda somente o atacante Lucas Victor, exGama, se integra ao elenco hoje (25). Ele deve ser o último reforço da equipe.

Os atletas recém chegados ao grupo têm a experiência de um Campeonato Piauiense no currículo e participaram da campanha que salvou o Piauí Esporte Clube do rebaixamento. Agora, eles querem conquistar com a camisa do River uma vaga na Série D.

Novos reforços participaram do treino de ontem de olho na estreia (Foto: Elias Fontenele/ O Dia)

“Estou focado e quero agradar aos torcedores, diretores e comissão técnica que me ajudou bastante para que eu pudesse estar aqui. Foi algo que passou no começo do ano e que me ajudou bastante o que eu fiz no Piauí e abriu as portas para mim e espero fazer algo maior”, disse Gleydisson.

Dudu e Caíque são meio campistas e no Enxuga-Rato estiveram lado a lado em alguns jogos. Agora os atletas querem usar esse entrosamento como um algo a mais para poder garantir uma vaga no time titular de Lucas Andrade. “Em todo clube que passo, eu busco o objetivo de fazer meu nome e minha história. A briga vai ser boa e isso é bom para o River e quem tiver melhor vai entrar em campo”, disse Dudu.

O parceiro de meio campo e amigo Caíque acredita que terem jogados juntos deve ajudar. “É bom você ter quando chega uma companhia, até por estar longe dos seus familiares e você ter verdadeiros amigos que você tem intimidade facilita bastante no convívio dentro e fora de campo”, explicou o meia.

Durante a tarde de ontem (24), treinos intensos já com os novos reforços. Atividade foi em campo reduzido e focada principalmente na qualidade do passe.



Aline RodriguesPâmella Maranhão