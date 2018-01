Site vaza camisas de Chelsea e Tottenham para a próxima temporada

O site "Footy Headlines" revelou aquelas que devem as duas principais camisas da Nike na Premier League durante a próxima temporada. Com o Manchester City de mudança para a Puma, muito provavelmente no meio do ano, Chelsea e Tottenham serão os grandes destaques da marca americana no futebol inglês.

A grande novidade será no uniforme dos Blues, que ganhará pequenas listras horizontais em vermelho e branco. Atualmente, para sua temporada de estreia no clube, a Nike lançou um modelo bastante conservados, praticamente todo azul. Já a camisa dos Spurs será quase toda branca, apenas com um degradê roxo na base.

Camisa do Chelsea para a próxima temporada (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

Camisa do Chelsea para a próxima temporada (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

Camisa do Chelsea para a próxima temporada (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

Camisa do Tottenham para a próxima temporada (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

Camisa do Tottenham para a próxima temporada (Foto: Reprodução / Footy Headlines)

Globo Esporte