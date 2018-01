PSG estipula valor de Lucas Moura em R$ 154 milhões, diz jornal

O Paris Saint-Germain quer pelo menos 40 milhões de euros (R$ 154 milhões) para ceder o brasileiro Lucas em definitivo a outro clube do futebol europeu. Segundo o jornal "Le Parisien", foi este o valor estipulado pelo clube francês para a venda do jogador neste mercado de inverno.

A negociação é tida como uma necessidade do time parisiense para cumprir os requisitos do Fair Play Financeiro da Uefa. Com as chegadas de Neymar e do lateral Yuri Berchiche, o PSG gastou 238 milhões de euros na janela de transferências de verão, valor muito maior do que o arrecadado com as vendas de Aurier, Matuiti, Augustin e Sabaly, que totalizaram 65 milhões de euros. Para não ser punido, o PSG precisa equilibrar as contas.

O valor desejado é alto, em especial por se tratar de um jogador que está sem espaço no clube e com saída encorajada pelo técnico Unai Emery. O brasileiro teve poucos minutos para exibir seu futebol nesta temporada, mas tem a seu favor os números de 2016/17, quando marcou 19 gols e deu 11 assistências em 53 partidas -antes das chegadas de Neymar e Mbappé.

Os possíveis destinos são outros clubes da França, como o Nantes, já rejeitado pelo jogador, e o Manchester United. A equipe treinada por José Mourinho busca um reforço que atue pelos lados do campo no ataque, e Lucas seria uma das principais opções, seguido pelo também brasileiro Maicon, do Bordeaux.

Folhapress