Piauí e Flamengo se enfrentam neste sábado no Lindolfo Monteiro

Neste sábado (7) acontece a última rodada do returno da Copa Piauí sub 21. Competição que dá ao campeão uma vaga na Série D de 2018. Em rodada dupla, no estádio Lindolfo Monteiro, às 16h, Piauí e Flamengo se enfrentam ambos sem chances de classificação no torneio, que vai ter 4 de Julho e Parnahyba fazendo a grande final. Logo em seguida, acontece a partida entre River e 4 de Julho, às 18h. As duas equipes se enfrentam sem pretensões na competição.

O Flamengo segue lanterna do campeonato com três pontos somados. Em sete jogos, são três empates e quatro derrotas. Para o treinador Nivaldo Lancuna, pode ser a partida de honra em busca de uma vitória. “Quem sabe conseguimos nossos primeiros três pontos, né? Nossa diretoria já está voltada para 2018 pensando na formação do time para o Piauiense e alguns desses atletas podem ter oportunidade, então, precisam mostrar futebol”, ressaltou Lancuna.

A situação do Piauí não é muito diferente. Apesar do crescimento no decorrer da competição, principalmente no returno, o time comandado por Marcão tem apenas sete pontos na tabela e não tem mais chances de classificação. “Infelizmente, o desfecho não foi o que queríamos, fica a frustração, mas precisamos honrar a camisa da equipe que estamos representando”, frisou Marcão.

Para a partida, o Piauí não conta com o volante Luís Fernando, que recebeu cartão vermelho no último jogo e cumpre suspensão. O Rubro-Negro chega completo. A partida entre Piauí e Flamengo acontece neste sábado (7), às 16h, no Lindolfo. Logo em seguida, River e 4 de Julho se enfrentam fechando os jogos do returno da Copa Piauí sub 21.

Nathalia AmaralPâmella Maranhão