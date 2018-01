Paulo Miranda comete gafe e troca Grêmio pelo Inter em apresentação

O Grêmio apresentou na manhã desta segunda-feira dois reforços: Paulo Miranda e Thaciano. O zagueiro recebeu a camisa 28 do clube gaúcho e disputará posição em uma defesa das melhores do país, com Geromel e Kannemann. O defensor cometeu uma gafe ao falar da busca por seu espaço na "defesa do Inter" e elogiou o desempenho do tricolor em 2017.

Na primeira pergunta, ao ser questionado sobre a dificuldade que terá pela frente ao brigar por posição com Geromel e Kannemann, tidos como uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro, Paulo Miranda disse que sabia a qualidade da defesa. Mas citou o grande rival.

– Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo, estou preparado, sei da responsabilidade que vai ser. Mas procuro, durante os treinamentos, desempenhar um bom rendimento para quando o professor precisar estar à disposição. Desculpa a falha – riu o defensor, prontamente seguido pelo vice de futebol Odorico Roman:

– Ele já está de olho no Gre-Nal para entrar rasgando – brincou o dirigente.

– É verdade – exclamou o zagueiro.

Depois do ato falho, Paulo Miranda também foi perguntado sobre o bom desempenho do Grêmio na temporada passada, com o título da Libertadores, mas não só isso. Disse que acompanhou o time quando estava na Europa e elogiou o bom futebol da equipe de Renato.

– A equipe vem mantida do ano passado. No dia a dia, no trabalho você procura o seu espaço e aqui não vai ser diferente. Lá fora eu praticamente assisti aos jogos, via que era um futebol de tirar o chapéu. Fez com que tivesse com meus empresários a possbilidade de ir para o Gremio. Lá fora foi muito bem visto, só tem elogios ao Grêmio – completou o zagueiro.

Paulo Miranda assinou contrato por três anos com o clube gaúcho. Com passagem de destaque pelo São Paulo, o zagueiro estava no Red Bull Salzburg, da Áustria. Na temporada atual, entrou em campo 20 vezes como titular. Foram cinco partidas na Liga Europa, com apenas um gol sofrido – melhor defesa da competição.

Globo Esporte