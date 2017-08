Palmeiras negocia dois jogadores da base com clubes europeus

O Palmeiras negociou dois jogadores das categorias de base com clubes da Europa. O atacante Iacovelli acertou com o Estoril, de Portugal, e o zagueiro Estigarribia vai para o Alavés, da Espanha.

A diretoria do Verdão não divulgou os valores das negociações do jogadores de 19 anos, que tinha contrato até maio de 2018. Mas o Palmeiras manteve parte dos direitos de cada um deles.

Nesse caso, a estratégia do clube é ter como lucrar mais em futuras negociações dos jogadores. O Palmeiras era dono de 80% dos direitos do zagueiro e 100% do atacante.

Iacovelli chegou a estrear pelo time profissional nesta temporada, em jogo contra a Chapecoense, no primeiro turno. Estigarribia, no entanto, teve passagem apenas pelas categorias de base.

