Liverpool passeia em amistoso e faz 3 a 0 sobre o Bayern na Alemanha

Empolgue-se, torcedor do Liverpool. Se as vitórias sobre times como Crystal Palace e Hertha Berlin até aqui na pré-temporada não foram o suficiente, o passeio da equipe sobre o Bayern de Munique nesta terça-feira certamente é. O time inglês deu show principalmente no quesito contra-ataque na Allianz Arena e venceu por 3 a 0, gols dos velozes Mane, Salah e Sturridge. Uma bela atuação.



O Bayern de Munique teve mais posse praticamente durante o jogo todo, mas levou perigo ao gol de Karius pouquíssimas vezes. O Liverpool, por sua vez, tanto se defendia vem como assustava nos contragolpes. Assim, abriu o placar logo aos seis minutos com Mane batendo cruzado de perna esquerda. Ainda no primeiro tempo, depois de lindo passe de letra do próprio Mane, Moreno finalizou, e Salah, de cabeça, empurrou para as redes de cabeça aos 33.



O Liverpool chegou a ampliar aos 25 da segunda etapa com Grujic, mas o árbitro anulou de maneira confusa o gol porque Lallana, impedido, atrapalhou o goleiro. Mas aos 37, não teve jeito: Sturridge disparou em mais um contra-ataque veloz e tocou por cima de Ulreich, anotando um golaço.

Globo Esporte