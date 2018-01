Jornal diz que Coutinho chega a Barcelona neste sábado

Os rumores da transferência de Philippe Coutinho do Liverpool para o Barcelona parecem estar mesmo em seus últimos ecos para se transformarem em realidade. O jornal "As", de Madri, noticia neste sábado que o brasileiro estaria para chegar a Barcelona até o fim do dia. No domingo, o reforço do clube catalão assistiria à partida contra o Levante, no Camp Nou, e começaria a treinar com Messi & cia. na segunda-feira. Sua estreia poderia ser na quarta, diante do Celta, pelas oitavas da Copa do Rei, ou no domingo seguinte, contra a Real Sociedad, no País Basco, pelo Campeonato Espanhol.

Coutinho desfalcou o Liverpool na sexta-feira passada, em clássico local diante do Everton vencido por 2 a 1, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. De acordo com o jornal "As", o brasileiro está fora da relação de jogadores que viaja neste sábado para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e teria até se despedido dos companheiros.

Para finalizar a novela da transferência, Coutinho teria desembolsado dinheiro que lhe caberia na negociação. Segundo o jornal catalão “Mundo Deportivo”, o brasileiro abriria mão de € 15 milhões (R$ 58,2 milhões pelo câmbio atual) para agilizar o acordo final. O diário inglês "The Times" diz que a do Barcelona seria de € 160 milhões (R$ 622 milhões). Do total, 120 milhões (R$ 467 milhões) seriam pagos imediatamente ao clube inglês. E outros 40 milhões (R$ 155 milhões) seriam desembolsados de forma variável, conforme o cumprimento de metas. A oferta anterior giraria em torno de € 150 milhões (110 fixos e 40 variáveis).

Globo Esporte