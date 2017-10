Conversas não resolvem e Lucas Lima ainda é o rei dos amarelos

Com a advertência recebida no empate do Santos em 1 a 1 contra a Ponte Preta, Lucas Lima assumiu a liderança isolada entre os jogadores com mais cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. São 10 em 17 jogos.

Reclamão, o camisa 10 tem conversado com o técnico Levir Culpi para não falar tanto com os árbitros, mas, em campo, não consegue se controlar. O cartão diante da Ponte veio no segundo tempo, após pedir pênalti de Nino Paraíba. Raphael Claus mandou seguir e o jogador gesticulou de forma acintosa.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Levir sugeriu conversas com a psicóloga do clube, mas Lucas Lima recusou. Em entrevista ao GloboEsporte.com, o meia disse até que leva broncas da família quando recebe cartões amarelos nas partidas e afirmou que os árbitros pegam no seu pé.

Como as conversas não têm sido suficientes e o atleta não quer a ajuda da psicologia, o Peixe vai pensar em outras formas de reduzir os cartões de seu camisa 10. Uma possibilidade é mostrar vídeos das reações de Lucas, sugerindo reclamações mais contidas, com menos gestos.

O meia já cumpriu suspensão automática em três jogos do Campeonato Brasileiro, contra Atlético-MG (13ª rodada), Avaí (19ª rodada) e Botafogo (24ª rodada). O próximo jogo do Santos acontece na segunda-feira, no Pacaembu, contra o Vitória, às 20h (de Brasília).

Globoesporte.com