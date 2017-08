Chelsea multa o atacante Diego Costa em R$ 1,2 milhão

Fora dos planos do técnico Antonio Conte, mas com contrato em vigor até junho de 2019, o atacante Diego Costa foi multado pelo Chelsea por não ter se reapresentado até o momento. A informação é da emissora britânica "Sky Sports", que aponta uma multa do clube ao brasileiro naturalizado espanhol no valor de 300 mil libras (R$ 1,2 milhão).

A "Sky Sports" lembrou a irritação dos dirigentes do Chelsea com a ausência do atacante na fase de pré-temporada, e cita uma entrevista ao diário "Daily Mail" na qual ele diz que os ingleses estão atrapalhando sua transferência para o Atlético de Madrid. Por conta de uma punição da Fifa, os colchoneros estão proibidos de contratar nesta janela e só podem inscrever jogadores a partir de janeiro.



Um dos destaques do título inglês do Chelsea na temporada passada, Diego Costa entrou em rota de colisão com o técnico Antonio Conte. O jornal espanhol "AS" chegou a publicar uma conversa de Conte com o jogador, na qual o italiano, via mensagem telefônica, avisou que não contava mais com seus serviços.

Globo Esporte