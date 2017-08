Barça nega manobra, e Neymar confia em estreia neste domingo

Apesar de a imprensa francesa estar noticiando nos últimos dias que a estreia de Neymar pelo Paris Saint-Germain pode ser novamente adiada, o entorno do jogador e o clube continuam confiantes de que ele será regularizado a tempo do jogo deste domingo, contra Guingamp, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Conforme apurou o GloboEsporte.com junto a pessoas próximas à situação, os advogados envolvidos no caso acreditam que está tudo dentro dos conformes e que a documentação chegará até esta quinta-feira.

A reportagem também entrou em contato com o Barcelona, que negou qualquer manobra para atrasar a regularização. O clube catalão diz que trata-se de um processo normal e alega que demora alguns dias até que o cheque se transforme em valor líquido. Como trata-se de um valor muito alto - o pagamento da multa rescisória foi de 222 milhões de euros (R$ 820 milhões) -, demora ainda mais. O Barça garante que, assim que o dinheiro cair na conta, enviará o documento pendente.



A Liga de Futebol da França (LFP) espera o Certificado de Transferência Internacional (CIT) da Fifa, que precisa ser enviado pela Federação Espanhola (RFEF). Somente com o documento é que o atacante brasileiro pode ser inscrito e liberado para atuar na rodada desta semana. O Barcelona tem sete dias para enviar a pendência, ou seja, até esta quinta. Se isso não acontecer, o prazo é estendido para 15 dias, que é o limite máximo.



Neste domingo, o PSG enfrenta o Guingamp fora de casa, às 16h (de Brasília), no jogo que deve marcar a estreia de Neymar pelo time. Na pior das hipóteses, o craque atuará pela primeira vez somente no sábado seguinte, contra o Toulouse, no Parc des Princes.



Globo Esporte