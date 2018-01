Após Adriano pedir retorno, Flamengo oferece projeto para recuperar o ídolo

As declarações de Adriano se oferecendo ao Flamengo parece que surtiram algum efeito. Representantes do clube entraram em contato com o staff do jogador nos últimos dias para oferecer um projeto de recuperação do ídolo.

Prestes a completar 36 anos, o Imperador não é tratado pelo clube como potencial reforço para o time principal neste momento. A ideia é enquadrá-lo em uma nova frente do clube, a de responsabilidade social.

Assim, os novos contatos indicam que o projeto visa mais manter a imagem do jogador intacta do que recuperá-lo para jogar futebol em alto nível. O presidente Eduardo Bandeira de Mello, mais uma vez, está à frente da iniciativa.

Os representantes de Adriano ainda aguardam o jogador se definir sobre a volta aos treinos, que ele mesmo projetou para o começo de 2018. Até agora, nada resolvido.

Na participação no Jogo das Estrelas, do ídolo Zico, Adriano se mostrou ansioso para voltar a jogar. E impressionou pela boa forma física apresentada. Apesar de total falta de ritmo, fez um gol e acertou a trave duas vezes.

"A gente vai conversar e vamos ver o que vai acontecer para fazer um trabalho bom, para que eu possa voltar o mais rápido possível", afirmou Adriano depois da partida.

