Zidane defende Cristiano Ronaldo e vê exagero em expulsão

Apesar da vitória por 3 a 1 sobre o Barcelona, o Real Madrid teve motivos para lamentar na noite deste domingo. Durante a partida de ida da Supercopa da Espanha, Cristiano Ronaldo foi expulso por simulação pelo árbitro após cair na área do rival e pedir pênalti. Depois do jogo, o técnico Zinedine Zidane saiu em defesa do astro.

Em entrevista coletiva ainda no Camp Nou, o treinador merengue disse não saber se foi pênalti de Umtiti em Cristiano Ronaldo, mas viu como exagero o segundo cartão amarelo - CR7 já havia sido advertido por tirar a camisa para comemorar o primeiro gol do Real Madrid. Depois de ser expulso, inclusive, o astro empurrou o juiz e pode ser punido.



Cristiano Ronaldo deixa o gramado após ser expulso. Foto: Reuters



"Fizemos um grande jogo. O que me incomoda na expulsão é o peso. Pode não ter sido pênalti, mas o segundo cartão foi exagero. Vamos ver o que fazer para quarta-feira (jogo de volta). Estou orgulhoso dos jogadores. Temos de acreditar na vitória até o fim", declarou o treinador.

O capitão Sergio Ramos também defendeu Cristiano Ronaldo, admitiu que não sabe se foi pênalti e viu exagero na expulsão.

"Penso que tem um desequilíbrio (em Cristiano Ronaldo), não uma simulação. Ficamos sem um jogador muito importante. O árbitro precisava pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão", completou o jogador.

Com a vitória por 3 a 1, o Real Madrid pode até perder por 2 a 0 na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabeu, para ficar com o título da Supercopa da Espanha.

Globo Esporte