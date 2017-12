Zico mostra confiança no título da Sula e crê em inocência de Guerrero

Com o maior ídolo do clube na torcida! Antes da decisão da Copa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente, nesta quarta-feira no Maracanã. Zico revelou que estará presente no estádio para torcer pelo time do coração e mostrou muita confiança de que a taça ficará no Brasil.

"Me preocupei quando o time tomou o segundo gol, parecia que podia levar mais, mas eles (Independiente) recuaram e o Flamengo podia até ter feito o segundo gol. O negócio vai ser se impor aqui, torcida vai estar lá em peso, comigo também, para buscar esse título", disse.



Maior ídolo do Flamengo estará no Maracanã nesta quarta-feira. Foto: Gerard Laurence / Lancepress!

O Galinho de Quintino também aproveitou para comentar o caso de doping do atacante Paolo Guerrero. Para o ex-jogador, o peruano é inocente nessa história toda que para ele, está muito "mal explicada";

"Ele é um grande profissional, fiz questão de ver os jogos dele, especialmente contra a Argentina. Não vi nada de diferente nele. Sempre mostrou ser um grande profissional. Um exemplo, acho que essa situação está muito mal explicada. Fica difícil, o dito pelo não dito. Não acredito que ele tenha usado algo que faça ele correr ou fazer mais gols", completou.

Terra