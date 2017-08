Zé pede para Flamengo 'tocar para frente' e minimiza protestos: 'É um direito'

O técnico Zé Ricardo falou depois de ser vaiado e ter sua saída do Flamengo pedida no empate em 2 a 2 com o Palmeiras nesta quarta-feira, na Ilha do Urubu.

"A torcida está no seu direito de cobrar. Tem que continuar trabalhando e se preparar para o jogo com o Coritiba. Vamos tocar para frente. Está todo mundo chateado. Não tem o que lamentar o que passou, vamos buscar na próxima partida", afirmou, garantindo que vai seguir o trabalho.

"É ter tranquilidade nesse momento, a pressão é grande. Tem que seguir o trabalho" emendou.

O Flamengo tem 25 pontos e é quarto colocado no Brasileiro. São três jogos sem vencer.



Zé Ricardo encara a pressão por resultados do Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo



