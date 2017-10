Werdum enfrenta Derrick Lewis no UFC 216

Até a pé Werdum irá no UFC 216. No evento que será realizado neste sábado (7) em Las Vegas, o brasileiro decidiu: entrará no octógono ao som do hino do Grêmio, clube pelo qual torce e detém o título de embaixador.

"Sou embaixador do Grêmio e sempre assistia aos jogos do clube no Olímpico (antigo estádio do clube) com o meu pai. Então, decidi fazer essa homenagem", explicou Werdum.

O motivo da escolha, também, passa pelo avô da mulher de Werdum, Alceno. Morto recentemente aos 90 anos, era torcedor fanático do clube tricolor. "Ele tinha uma fazenda e bandeira do Grêmio ficava bem na entrada, junto com o mosqueteiro (mascote do clube). Será emocionante, com certeza".

Werdum enfrentará Derrick Lewis no UFC 216. O combate é visto pelo brasileiro como o passaporte para o cinturão dos pesados. Ex-campeão da categoria, o gaúcho acredita que uma vitória convincente o colocará diante de Stipe Miocic, atual detentor do título.

"Fazendo uma luta espetacular, que a galera goste, acho que me credenciarei para enfrentar Miocic no ano que vem. Com um nocaute ou uma finalização, lutarei pelo título", prossegue.

O combate pelo título é apenas um dos cinco que Werdum planeja fazer em 2018. Aos 40 anos, o brasileiro não quer mais perder tempo: quanto mais lutas, melhor.

"Quero lutar mais vezes agora, para estar na ativa. Fiquei um ano sem lutar (entre setembro de 2016 e julho de 2017) e cansei de ficar parado. Já que é o gosto de fazer, então vamos lutar", completou.

O duelo entre Werdum e Lewis será o terceiro mais importante do UFC 216. O evento ainda contará com duas disputas de cinturão. Pelos moscas, o campeão Demetrious Johnson encara Ray Borg. Já Tony Ferguson e Kevin Lee se enfrentarão pelo título interino dos leves.

Folhapress