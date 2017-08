Wellington Silva é reprovado em exame, e Bordeaux cancela transação

O Bordeaux comunicou nesta terça-feira (25) que não irá contratar o atacante Wellington Silva. Segundo o clube francês, o jogador do Fluminense foi reprovado nos exames médicos. O Bordeaux não detalhou os motivos do recuo na aquisição do atleta.

Wellington chegou à França no fim de semana. Ele assinaria contrato de quatro anos com o Bordeaux.

O jogador de 24 anos foi contratado pelo Arsenal quando adolescente, mas não conseguiu jogar pelos Gunners por falta de autorização de trabalho.

O time tinha cláusula de recompra prioritária de 3,5 milhões de euros. O Arsenal ativou essa opção e o revendeu ao clube francês em negociação próxima aos 5 milhões de euros.

FolhaPress