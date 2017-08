Wellington Nem rompe ligamentos do joelho direito e não joga mais em 2017

O atacante Wellington Nem rompeu os ligamentos cruzado e colateral medial do joelho direito. Ele será operado na próxima semana e vai desfalcar o São Paulo pelo resto da temporada. A lesão ocorreu no lance do pênalti sofrido por ele contra o Botafogo. O zagueiro Joel Carli caiu sobre o local (veja a foto acima). Nem continuou em campo até o fim, mas depois sentiu muitas dores.

O jogador passou por exames em São Paulo e a lesão foi constatada. Com isso, Marcinho, que já havia sido escalado nas últimas duas partidas, em razão de um problema no ombro de Wellington Nem, será mantido na equipe para enfrentar o Coritiba, nesta quinta-feira, no Morumbi.

A cirurgia no joelho pode abreviar a passagem de Wellington Nem pelo Tricolor. Ele está emprestado pelo Shakhtar Donetsk até o fim do ano, e não estará recuperado antes do fim do contrato. A diretoria vai conversar com os ucranianos para definir os próximos passos.

Essa é a quinta lesão de Nem no clube paulista: além da cirurgia, sofreu com dois problemas musculares, outro no ombro e uma lombalgia.

Embora não tenha conquistado a simpatia da torcida, Wellington Nem, que fez 25 jogos e um gol no ano, era considerado um jogador muito importante por Dorival Júnior. O técnico valoriza muito suas características de velocidade pelas pontas e bom jogo no mano a mano com adversários. Agora, não poderá mais contar com ele no Campeonato Brasileiro.

O caso de Nem poderá ser o primeiro mais grave acompanhado pelo departamento médico do São Paulo com a presença de Altamiro Bottino, coordenador científico que trabalhou no Palmeiras entre janeiro de 2015 e julho de 2017. Ele foi contratado nesta semana e uma de suas missões é reduzir o tempo de recuperação dos lesionados, com maior ou menor gravidade.

Veja as informações do São Paulo para o jogo contra o Coritiba:

Local: Morumbi, em São Paulo



Data e horário: quinta-feira, 19h30 (de Brasília)



Escalação: Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei e Petros; Marcinho, Hernanes e Cueva; Lucas Pratto



Desfalques: Wellington Nem (lesão em dois ligamentos do joelho direito), Maicosuel (aprimora a forma física), Júnior Tavares (edema na coxa direita), Lucas Fernandes (estiramento na coxa esquerda), Morato (cirurgia no joelho, só volta em 2018) e Denis (tendinite no ombro esquerdo)



Pendurados: Cícero, Rodrigo Caio, Wellington Nem, Cueva, Lucas Pratto, Júnior Tavares e Petros



Arbitragem: Pericles Bassols (PE), auxiliado por Clovis Amaral da Silva (PE) e Cleberson do Nascimento Leite (PE)



Transmissão: Premiere e Premiere HD (com Jota Jr e William Machado)



Globo Esporte