O River se reapresentou às atividades ontem (8) já pensando no segundo amistoso contra o Sampaio Corrêa, que acontece na quinta-feira (11), às 20h45min, no estádio Castelão, em São Luís. No domingo (7), o Galo enfrentou o time maranhense e saiu de campo com uma derrota por 1x0, com gol marcado por Erick, aos 40 minutos do segundo tempo. A estreia do River no Campeonato Piauiense acontece no dia 21 de janeiro contra do 4 de Julho, em Teresina.

A chuva forte atrapalhou bastante as duas equipes no primeiro tempo da partida. A etapa complementar foi mais proveitosa principalmente para o técnico do Galo, Wallace Lemos, que pôde testar seu plantel. Apesar disso, o treinador lamenta o resultado negativo.

“A avaliação é boa. Mostrou uma equipe competitiva. Na primeira parte, tivemos um pouco mais de dificuldades de transição do meio para o ataque, errando muito passe. Na segunda parte, começamos a trabalhar mais a bola, trabalhando mais no campo do adversário e não podemos deixar de destacar a bela equipe do Sampaio Corrêa. Não é porque é pré-temporada que o resultado não importa”, disse Wallace Lemos.

No segundo tempo, o técnico aproveitou para fazer algumas mudanças e, por alguns minutos, o time teve uma formação mais ofensiva com três atacantes: Fabiano centralizado, Lucas Catar e Gleisinho caindo pelas pontas. Os jogadores foram bastante elogiados pelo comandante após a partida.

“Jogamos na primeira parte de uma maneira e a segunda parte de outra. Colocamos uma equipe no primeiro tempo, podemos dizer que para sofrer e dentro das alterações colocamos um time um pouco mais leve na segunda parte e fez com que levássemos mais dificuldades para a equipe do Sampaio”, explicou Wallace.

O River treina até amanhã (10) pela manhã e depois viaja para São Luís. A equipe faz na quinta-feira (11) o segundo amistoso contra o Sampaio Corrêa. A única baixa deve ser o atacante Eduardo, que trata de uma lesão na posterior da coxa.

Aline RodriguesPâmella Maranhão