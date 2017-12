Waldemar Lemos intensifica treinos táticos do Altos

Mais de 20 dias de pré-temporada e o Altos 2018 começa a tomar forma. A equipe está na cabeça do técnico Waldemar Lemos, que, aos poucos, tenta dar entrosamento para os onze que devem começar a temporada como titulares. Na próxima semana, acontecem os primeiros testes oficias: no dia 28, o Jacaré encara o Uniclinic e, no dia 30, faz jogo amistoso contra o Horizonte, ambos do Ceará.

Durante a tarde de ontem (21), Waldemar realizou um treino tático especifico, voltado mais para a parte de marcação e de como agir sem a posse de bola. Ainda fazendo mistério quando o assunto é time titular, o técnico mantém o discurso que os atletas estão correspondendo ao que é cobrado diariamente.

“Eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo e respostas do treinamento e andando devagar, fazendo coisas em uma sequência boa e adaptando todos os atletas às situações dentro das suas individualidades”, disse Waldemar Lemos.



Técnico usou o treino de ontem para reforçar trabalho de marcação e de posse de bola (Foto: O Dia)



A última atividade da semana será o jogo amistoso interno, em que o treinador divide o elenco em dois e faz um coletivo. Na próxima semana, acontece o primeiro teste contra um adversário e Waldemar destaca a importância desses testes. “Eu tenho ideias para aplicar a respeito, no sentido de comportamento, de avaliação de todos”, ressaltou Waldemar.

Adaptação rápida

Entre os principais nomes do novo elenco, está o meia-atacante Roger Gaúcho, que fala em fazer história no clube e que a adaptação aos companheiros vem sendo rápida. Em testes no decorrer da semana, o treinador colocou Roger ao lado de Esquerdinha sinalizando um setor de criação com dois meias.

“Estamos entrosando bem o Esquerdinha é um jogador que já está no seu quarto ano e de bastante qualidade, então a gente procura trabalhar com ele e não só com ele, mas entrosar com todos para render cada vez mais dentro de campo”, declarou Roger.

O Altos se prepara para temporada 2018. O primeiro compromisso oficial será no dia 17 de janeiro pela Copa do Nordeste contra o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE)

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia