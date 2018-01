Vitor Belfort confirma que vai se aposentar após luta de domingo

Por meses, Vitor Belfort evitou dizer se a última luta de seu contrato com o UFC seria também a última luta de sua carreira no MMA. Ele extinguiu a dúvida nesta quinta-feira, em entrevista ao podcast "UFC Unfiltered": o lutador brasileiro afirmou que o combate contra Uriah Hall neste domingo, em St. Louis, será sua despedida.

- Esta é minha luta de aposentadoria. Depois disso, vou descansar - declarou o ex-campeão peso-meio-pesado. Indagado se era a primeira vez que ele dizia isso, Belfort confirmou.

Vitor Belfort, 40, luta MMA profissionalmente desde 1996, quando tinha ainda 19 anos. O atual peso-médio contou que já havia visualizado se aposentar aos 40 desde 2007, e que sente que o momento de parar e passar à sua "segunda jornada" é este. Ele pretende investir no Belfort Fitness Lifestyle, um modelo de treinamento e academia criado em parceria com sua esposa, a ex-apresentadora e atual empresária Joana Prado.

- A vida é dividida em estações, e você precisa reconhecer as estações. Eu fiz mais que o bastante. Às vezes faço flashbacks e penso, "uau, ainda estou fazendo isso, isso é loucura!" Sou muito grato, mas acho que meu corpo precisa descansar. Tenho outras coisas, tenho negócios. Desenvolvi um sistema de treinos em grupo que vamos licenciar. Quero ajudar o esporte de alguma forma e fazer outras coisas. Temos que saber a hora de começar e a hora de terminar. Está na hora. (...) Estou deixando o esporte num ponto que nunca esperava. Caras da minha era nunca esperavam estar lutando (agora), e eu estou saindo ainda relevante. Esta foi minha jornada, conquistei muitas coisas boas, mas quero fazer coisas grandes. Estou entrando na minha segunda jornada na vida, e estou feliz - declarou o atleta.

Em mais de 20 anos de carreira, Vitor Belfort fez 40 lutas profissionais de MMA/Vale Tudo - a deste domingo será a 41ª. Foram 26 vitórias, 13 derrotas e um "No Contest" (luta sem resultado), com passagens pelas organizações UFC, Pride, Cage Rage, Affliction e SuperBrawl. Belfort foi campeão do UFC duas vezes: uma no GP peso-pesado, quando a franquia ainda realizava torneios de uma noite só, no UFC 12, em fevereiro de 1997 - ele tinha apenas 19 anos. A segunda vez foi em janeiro de 2004, quando derrotou Randy Couture por nocaute técnico devido a uma interrupção médica - o americano sofreu um corte no olho aos 49s de luta e não teve condições de continuar. Belfort perdeu o cinturão na revanche, seis meses depois. Eledisputaria o título do Ultimate mais duas vezes, no peso-médio, e sairia derrotado em ambas: contra Anderson Silva, em 2011, e contra Chris Weidman, em 2015.

O Combate transmite o UFC St. Louis ao vivo e com exclusividade neste domingo, a partir de 20h50 (horário de Brasília). O Combate.com acompanha em Tempo Real, com transmissão em vídeo das duas primeiras lutas do card preliminar. Confira o card completo:

UFC Fight Night

14 de janeiro de 2018, em St. Louis (EUA)

CARD PRINCIPAL (1h, no horário de Brasília):

Peso-pena: Jeremy Stephens x Doo Ho Choi

Peso-médio: Uriah Hall x Vitor Belfort

Peso-mosca: Paige VanZant x Jessica-Rose Clark

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Emil Meek

CARD PRELIMINAR (21h, no horário de Brasília):

Peso-pena: Darren Elkins x Michael Johnson

Peso-leve: James Krause x Alex White

Peso-leve: Matt Frevola x Marco Polo Reyes

Peso-meio-médio: Thiago Alves x Zak Cummings

Peso-mosca: Kalindra Faria x Jessica Eye

Peso-galo: Talita Bernardo x Irene Aldana

Peso-palha: Danielle Taylor x JJ Aldrich

Peso-pena: Mads Burnell x Michael Santiago

Peso-galo: Kyung Ho Kang x Guido Cannetti

