Vida desregrada é obstáculo para Adriano voltar ao Flamengo

Ovacionado pela torcida do Flamengo no jogo beneficente organizado por Zico, na quarta (27), no Maracanã, depois de fazer um belo gol, o jogador Adriano alimenta cada vez mais o sonho de voltar a vestir a camisa do seu time de coração. Isso também é compartilhado por boa parte dos dirigentes do Rubro-Negro. A dúvida para vários deles, no entanto, é se Adriano conseguiria pôr um freio em sua agitada vida social, com baladas noturnas constantes regadas a bebidas alcoólicas.



Isso é o que tem dificultado um possível acordo com o jogador. O fato de Adriano ter se atrasado para o jogo da turma do Zico – só chegou ao Maracanã com a bola rolando – ofuscou um pouco entre a diretoria do Flamengo a grande receptividade que o atacante teve da torcida ao entrar em campo.

Há, no entanto, quem defenda no clube que Adriano poderia emprestar sua experiência pontualmente em 2018, jogando, por exemplo, apenas a Libertadores e poucas partidas do Brasileiro. Entre os demais jogadores do time, a eventual vinda de Adriano é motivo de alegria. Carismático, ele tem vários amigos atuando na equipe, entre os quais o zagueiro Juan, que já manifestou publicamente o desejo de ver o colega de volta ao Fla.

Adriano já afirmou que jogaria até de graça no clube, sinalizando que não criaria nenhum problema quanto ao que lhe fosse oferecido. Com 35 anos – completará 36 em fevereiro -, ele atuou algumas partidas pelo Atlético-PR em 2014 e teve passagem relâmpago pelo Miami United em maio de 2016. Agora, vive a expectativa de vestir pela quarta vez a camisa do Flamengo.

