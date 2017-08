Verdão deve ser entregue em outubro; governador quer sediar torneios nacionais

O governador Wellington Dias visitou, na manhã de ontem (8), o Ginásio Verdão e afirmou que a reabertura do local deve acontecer no dia 19 de outubro, data em que é comemorado o dia do Piauí. Depois de quase três anos fechado, o ginásio está em fase final de obras.

Os detalhes que faltam é basicamente da parte de equipamentos para modernização do Verdão. As três TVs de LED e as quadras removíveis, que serão adaptadas de acordo com a modalidades, devem ser adquiridas em setembro.

Praça esportiva recebe os últimos reparos e deve ser reinagurado no aviversário do Piauí (Foto: João Albert)

De acordo com o governador, são necessários R$ 2 milhões para a conclusão da obra. O montante, segundo ele, estão assegurados. “O dinheiro do Verdão já está garantido e estamos esperando apenas a entrega daquilo prometido pela empresa da licitação. Vejo que as obras andaram bem, com um bom acabamento, e temos condi- ções de entregar nos próximos dias. Queremos a cidade pronta para receber competi- ções nacionais e até internacionais”, disse.

Durante a visita, o presidente da Fundespi, Paulo Martins, falou sobre a inten- ção de reinaugurar o giná- sio Verdão com um grande evento. Ele adianta que há possibilidade de trazer um evento de MMA ou uma partida de vôlei. “Estamos estudando a possibilidade de trazer um evento de MMA ( Jungle Fight) ou então uma partida da Seleção Brasileira de Vôlei, mas tudo isso está sendo estudo, pois tudo depende da empresa que venceu a licitação” declarou Paulo Martins.

A obra do Ginásio Verdão foi orçada em mais de R$ 6 milhões com recursos provenientes de uma emenda do então deputado federal Marllos Sampaio e teve início em 2014 passando por três governos: Wilson Martins, Zé Filho e Wellington Dias. Noventa por cento do local foi modificado, incluindo toda a parte elétrica, além de reformas no teto, banheiros, vestiários, piso, cabines e acessibilidade. Além disso, serão instalados telões de LCD, quadras removíveis e um placar eletrônico

Aline RodriguesPâmella Maranhão