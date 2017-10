Veja quais seleções seu time vai analisar para ajudar Tite na Copa do Mundo

Tite terá a ajuda de 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro na preparação do Brasil para a Copa do Mundo. A CBF definiu, por meio de um sorteio, quais seleções os analistas de desempenho dos times vão acompanhar daqui até o torneio, que terá início em junho de 2018, na Rússia. O Flamengo foi o único que não pôde participar.

A ideia foi de Fernando Lázaro, coordenador do CPA (Centro de Pesquisa e Análise), órgão da comissão técnica que analisa possíveis convocáveis das listas de Tite, e os adversários do Brasil.

Serão 27 seleções acompanhadas de perto. Não entraram na lista as outras classificadas da América do Sul – Uruguai, Argentina, Colômbia e Peru, caso passe pela Nova Zelândia na repescagem –, fartamente destrinchadas pelo CPA durante as eliminatórias. O sorteio determinou, por exemplo, que a Alemanha, atual campeã mundial, será observada pelos analistas do São Paulo.



Foto: Divulgação/CBF

Portugal, do melhor do mundo Cristiano Ronaldo, será responsabilidade do Santos. Outras duas seleções consideradas favoritas por Tite na Copa, a França e a Bélgica, serão objeto de estudos dos departamentos de Atlético-GO e Coritiba, respectivamente. A campeã de 2010, Espanha, foi sorteada para a Ponte Preta.



O Flamengo havia sido encarregado de analisar o primeiro colocado do Grupo E das eliminatórias africanas, mas justificou à CBF que teve seu departamento de análise desfalcado quando perdeu um profissional para trabalhar nas categorias de base da seleção brasileira, há dois meses. O Egito, então, acabou passando às mãos do Vasco, que também vai observar a Nigéria.



Em 20 dias, esse é o segundo ruído entre o Flamengo e o departamento de seleções, que, no fim de setembro, se disse decepcionado com a não liberação do atacante Vinícius Júnior para o Mundial sub-17, na Índia.



Outros sete clubes ficarão responsáveis por duas seleções: Atlético-PR, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Na avaliação feita pela CBF, eles possuem departamentos mais estruturados nessa área para entregarem material em maior quantidade.





Egito, de Salah, ficaria com o Flamengo, mas foi repassado ao Vasco (Foto: AFP)



Isso não significa que o CPA lavará as mãos. Os relatórios recebidos serão cruzados com aqueles elaborados internamente. A partir de 1º de dezembro, quando os rivais do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo forem definidos no sorteio, em Moscou, bem como possíveis cruzamentos das etapas seguintes, os profissionais da Seleção vão concentrar esforços em destrinchar essas equipes.

Além de Lázaro, trabalham no CPA Thomaz Araújo, Maurício Dulac, do Internacional, e Matheus Bachi, também um dos auxiliares de campo de Tite.

A ideia da CBF é, além de proporcionar aos profissionais espalhados pelo país a oportunidade de mostrarem seu trabalho, ter visões diferentes e, com isso, impedir que aspectos mais sutis dos outros participantes do Mundial possam escapar aos olhos.



A atual campeã, a Alemanha será acompanhada pelos analistas do São Paulo (Foto: AP )G1





Os clubes receberam do coordenador Edu Gaspar o vídeo do sorteio realizado, como prova de que não houve direcionamento ou qualquer ideia de privilégio. Depois, assinaram um termo de compromisso sobre as análises feitas por seus profissionais.

A Copa do Mundo já tem 23 seleções garantidas. As outras nove serão confirmadas nas datas Fifa de novembro, quando serão disputadas as últimas rodadas das eliminatórias africanas, a repescagem europeia, para definir os últimos quatro classificados do continente, e os mata-matas entre Peru e Nova Zelândia, e Austrália e Honduras.

Globo Esporte