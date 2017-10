Vasco avalia enfrentar Botafogo no Maracanã em jogo com volta de torcida

O Vasco está inclinado a transferir o clássico contra o Botafogo, marcado para o dia 14 de outubro, de São Januário para o Maracanã. A informação foi divulgada primeiramente pelo "Globoesporte" e confirmada pela reportagem.

A partida será a primeira do Vasco após cumprir punição imposta pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa da confusão em São Januário no clássico contra o Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O SJTD havia interditado o local por seis jogos. O Vasco mandou quatro partidas em outros estádios e fez um acordo para cumprir o restante da punição -atuou em São Januário, mas com portões fechados.

Além da expectativa de estádio cheio, a diretoria do Vasco também enxerga a mudança como uma precaução em relação a novas confusões em um clássico. A definição deve ocorrer ainda nesta semana.

O Vasco espera com a nova fase no campeonato se distanciar da zona do rebaixamento. Apesar de estar na 10ª colocação, o clube está apenas quatro pontos acima do 17º colocado Sport.

Antes de encarar o Botafogo, o Vasco enfrenta o Avaí, no dia 11 de outubro, em Florianópolis.

