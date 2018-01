Valencia pode entrar na disputa para ter Rafinha

Depois de se recuperar de uma lesão que o prejudicou no Barcelona , Rafinha ainda não tem destino certo para 2018. O brasileiro voltou aos treinos no mês passado e, com o tempo fora (nove meses), perdeu espaço no time catalão. O Celta demonstrou interesse em ter o meia por empréstimo, o que também pareceu bom negócio para o Barça. Mas, agora, mais um time quer entrar na disputa para ter Rafinha.

Segundo o jornal Super Sport, o Valencia também tem interesse em levar o brasileiro. Inclusive, o time já havia contatado o Barcelona no início da temporada para conversar sobre o jogador. Com a vontade antiga de tê-lo em seu plantel e ainda aceitar a ida do atleta por empréstimo, há chances de o negócio se firmar. O clube catalão acredita que emprestar Rafinha é a melhor opção, para que ele volte a ter ritmo de jogo e possa ser usado no futuro.

O Valencia ainda tem vantagem em relação ao Celta de Vigo por ter ótima campanha no Campeonato Espanhol . O clube está à frente do Real Madrid , na terceira posição, com 34 pontos, podendo ser um fator importante, caso Rafinha tenha que escolher por qual time vai atuar no restante da temporada.

Terra