Valencia anuncia contratação de Diego Alves pelo Flamengo

O goleiro Diego Alves é oficialmente do Flamengo. O Valencia divulgou neste domingo um comunicado oficial, informando a passagem dos direitos do jogador para o time carioca. O jogador chegará para assinar contrato de três anos com o Rubro-Negro. Atualmente, o goleiro está em Ribeirão Preto e deve seguir viagem ao Rio de Janeiro para fazer os exames, nos próximos dias.



Segundo a imprensa espanhola, a vontade do jogador foi respeitada durante toda a transação, já que Diego enxerga no Fla, uma boa oportunidade de vitrine para poder disputar a Copa do Mundo com o Brasil, em 2018. O jogador foi relacionado à convocações do técnico Tite, neste ano.

Sua formação é carioca. O jogador foi criado na base do Botafogo, mas foi transferido ao Atlético-MG, onde se tornou profissional antes dos 20 anos. Com o Galo, foi campeão mineiro em 2007, conquista que o ajudou a ser relacionado com a pré-lista para a Copa América daquele ano.

Com o Valencia, Diego disputou 146 jogos, e chega ao Flamengo com status de titular.