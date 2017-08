Vagner Love renova por mais três anos com o Alanyaspor, da Turquia

O desejo do atacante Vagner Love de permanecer na Turquia foi realizado. Artilheiro do Campeonato Turco da temporada 2016/2017, com 23 gols, o jogador renovou contrato com o Alanyaspor por mais três anos, ou seja, até agosto de 2020. O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira, quando o jogador assinou um novo contrato com a equipe.

"Nós gostaríamos de agradecer ao Vagner Love e seu empresário. Nossa conversa durou vários meses e a mensagem era a de queríamos que ele ficasse em Alanya. Esperemos que ele tenha o mesmo sucesso do ano passado", disse o presidente do clube, Hasan Cavusoglu, ao site oficial.



Vagner Love renovou por três anos com o Alanyaspor, da Turquia Foto: Divulgação

Alanyaspor é o terceiro clube que Love joga na Europa – atuou pelo CSKA Moscou e o Monaco. O jogador já vestiu as camisas do Palmeiras, Flamengo, Corinthians e do Shandong Luneng, da China.

Extra