Uma semana após título, técnico anuncia sua saída do Independiente

Após conquistar a Copa Sul-Americana e levar o Independiente à Taça Libertadores, o técnico Ariel Holán decidiu deixar o clube. O treinador anunciou sua escolha em carta à torcida nesta quarta-feira, uma semana depois de dar a volta olímpica no Maracanã ao superar o Flamengo.

Holán garantiu que foi difícil tomar a decisão de não comandar mais o Rojo, mas deixou claro que teve grande peso o fato de ter sido ameaçado por barra-bravas (algo semelhante a torcedores organizados) há alguns meses.

- Indesejáveis situações extradesportivas se interpuseram ao meu caminho. Todas elas se tornaram públicas e estão em processo criminal. Pela primeira vez na minha vida, a integridade física da minha família, de alguns de meus colaboradores e a minha própria esteve em grave risco. Uma situação que não estou disposto a tolerar e nem conviver e acho que nenhum trabalhador deveria aceitar- escreveu Holán.

Holán decidiu não seguir no comando do time argentino por considerar que sua família não voltaria a ter uma rotina normal depois de o técnico ter sido ameaçado pelo líder de uma torcida organizada. Pablo "Bebote" Álvarez - que ficou conhecido em 2014 por ter sido deportado do Brasil durante a Copa do Mundo - teria entrado no carro do treinador e pedido US$ 50 mil. O barra brava chegou a ter sua prisão decretada em outubro.



- É inconcebível que o técnico e sua família tenham que se movimentar com escolta policial por todos os lados, dia e noite. O Independiente não merece isso. Sempre afirmei que o Independiente está acima das pessoas e de nomes próprios. Apesar de o presidente e a diretoria me manifestarem seu apoio incondicional para renovar o contrato, me dando todas as facilidades que estão a seu alcance, minha prioridade absoluta é minha família e sua tranquilidade. Isso não é negociável - completou.

O Independiente reagiu ao anúncio de Holán com um agradecimento nas redes sociais, dando um "até logo" ao treinador.

- Obrigado por nos devolver a identidade. Por fazer que o Independiente volte a ser (o que é). Voltaremos a nos ver, não há dúvidas - escreveu o clube no Twitter.

Ex-técnico e jogador de hóquei, Ariel Holán chegou ao Independiente no começo do ano, depois de passar pelo Defensa y Justicia entre 2015 e 2016. Foi no Rojo onde o técnico ganhou fama nacional e fez história ao conquistar a Copa Sul-Americana - o que levou a diretoria a tentar convencê-lo de seguir à frente do time de Avellaneda.



Holán era o principal nome cotado para dirigir o Atlético Nacional, da Colômbia, mas as negociações esfriaram, o time campeão da Taça Libertadores em 2016 optou por contratar Jorge Almirón, ex-Lanús. Ariel agora é um dos nomes ventilados para comandar a seleção chilena - embora Reinaldo Rueda, técnico do Flamengo, apareça como o favorito da federação local neste momento.

