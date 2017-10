'Uma coisa pequena no Flamengo se transforma em um furacão', diz Diego Alves

O goleiro Diego Alves questionou a dimensão dada aos problemas do Flamengo. O tema principal da entrevista coletiva concedida pelo jogador nesta quarta-feira (4) foi a má fase do time, que perdeu a Copa do Brasil e apresentou uma queda no Campeonato Brasileiro.

O goleiro Diego Alves, do Flamengo (Foto: Arquivo pessoal)

"Deixo com vocês [jornalistas] números, porcentagem de vitórias... São especialistas, fazem as críticas positivas e negativas. O [Reinaldo] Rueda chegou há pouco tempo e o trabalho ainda está no início, isso leva tempo. Sabemos que, no Flamengo, uma coisa pequena se transforma em furacão", afirmou.

No comando do time rubro-negro, o técnico colombiano já disputou 13 jogos. Foram cinco vitórias, seis empates e duas derrotas, o que contabiliza o aproveitamento de 53% dos pontos disputados. Para Diego Alves, o trabalho do estrangeiro é elogiável.

"São praticamente dois meses de Rueda no Flamengo. É lógico que tem uma fase de adaptação. Ainda teve a sorte que alguns jogadores falam o idioma. Ele mesmo já consegue se expressar bem com algumas palavras em português. Percebemos o pensamento de estar sempre perto do jogador e dar confiança. É muito claro e direto com os atletas", comentou.

Em 7º lugar no Brasileirão, com 39 pontos, o Flamengo só volta a campo no dia 12 de outubro, quando tem pela frente o clássico contra o Fluminense, às 17h, no Maracanã. O rival tricolor também será o adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana, dias 25 de outubro e 1º de novembro.

"Um clássico é diferente de tudo. Não tem essa de um time está embaixo e outro por cima. Temos alguns dias importantes pela frente para trabalhar. Vamos nos concentrar sobre o que precisamos fazer de melhor. São dias importantes para o time concentrar todas as forças."

Folhapress