UFC 216 tem volta de Werdum e pode definir próximo rival de McGregor

O UFC 216, que acontece neste sábado, em Las Vegas (EUA), representa muito para o UFC. Na mesma noite, os fãs de lutas podem ver um recorde histórico ser quebrado, conhecer o novo campeão interino dos leves e, automaticamente, descobrir quem deve ser o próximo rival de Conor McGregor, que deve sair da disputa entre Tony Ferguson e Kevin Lee.





Werdum enfrenta Derick pelo UFC 216, neste sábado 97. Foto: Divulgação

Embalado por dez vitórias consecutivas, Ferguson encara Lee em disputa pelo cinturão interino dos leves. O combate é a principal luta da noite. Os americanos travaram rivalidade antes da luta e prometem um duelo eletrizante. O vencedor se torna o campeão interino dos leves e provavelmente deve ser o próximo rival de Conor McGregor, campeão absoluto dos leves.

Na co-luta principal do show, Demetrious Johnson busca garantir sua 11ª defesa de cinturão consecutiva na divisão dos moscas para quebrar o recorde de Anderson Silva e entrar para a história do esporte. Ele terá Ray Borg pela frente no octógono. Enquanto Johnson não sabe o que é perder a 13 lutas, desde outubro de 2011, Borg soma cinco vitórias nas últimas seis lutas.

O UFC 216 conta ainda com quatro brasileiros em ação. Além de Fabricio Werdum, que retorna contra Derrick Lewis em combate peso pesado, o Brasil terá Thales Leites, Poliana Botelho e Kalindra Faria como representantes.

Confira as lutas do UFC 216

Tony Ferguson x Kevin Lee

Demetrious Johnson x Ray Borg

Fabricio Werdum x Derrick Lewis

Mara Romero Borella x Kalindra Faria

Beneil Dariush x Evan Dunham

Card preliminar

Tom Duquesnoy x Cody Stamann

Lando Vannatta x Bobby Green

Pearl Gonzalez x Poliana Botelho

Walt Harris x Mark Godbeer

John Moraga x Magomed Bibulatov

Thales Leites x Brad Tavares

Matt Schnell x Marco Beltrán

Terra