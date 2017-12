Tricolor amplia lista de reforços e confirma quatro nomes para o gol

Aos poucos, o novo River vai ganhando forma. O time que terá Wallace Lemos como treinador anunciou os quatro goleiros que irão vestir a camisa do clube na disputa do Campeonato Piauiense: Vinicius e Jeferson da base que disputou a Copa Piauí Sub21; Robson, que estava no grupo 2016 e 2017. A única contratação foi de Vitor Paiva, de 22 anos, ex-Joinville.

Com os anúncios do quarteto de goleiros, o time chega aos nove nomes. O volante Fred, os laterais Flavinho e Madson, os zagueiros Alexandre e Marlon também foram conirmados como contratações da temporada 2018. O mais experiente da lista é o lateral Flavinho, com passagens pelo Fluminense e Friburguense, clube que vestiu a camisa por oito temporadas.

Entre os goleiros, Vitor Paiva passou pelo Prudentó- polis (PR) e Anápolis (GO). O River aposta em jogadores jovens e em inicio de carreira para vestir a “Camisa 1”. Na disputa da Copa Piauí, o goleiro Vinicius chamou bastante atenção e também esteve presente no grupo que chegou até as semifinais da Copa Nordeste sub20 e agora disputa o torneio na Bolívia.

A equipe está bem próxima de fechar com o volante Amarildo. O atleta tem bastante identificação com a torcida e segundo o presidente Genivaldo Campelo estão próximos do acerto. “Queremos muito que ele fique. Fizemos uma proposta e ele deve dar o retorno nos próximos dias, mas é questão de detalhe”, explicou.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia