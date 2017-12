Treinador mineiro comandará o River Atlético Clube

O River Atlético Clube definiu o nome do treinador que comandará o time na temporada 2018. O escolhido é de Belo Horizonte, o treinador de 49 anos, Wallace Lemos. Em 2017, Wallace conquistou o campeonato Candango com o Brasiliense.



Wallace Lemos comanda o Galo Carijó na temporada 2018. Foto: Divulgação

Como atleta profissional, atuou em diversos clubes do futebol brasileiro entre os anos 1989 a 2002. Dentre os quais podemos citar: Atlético Mineiro; Democrata (MG); Desportivo de Chaves (Portugal), Mirassol (SP); São Caetano (SP); Santo André (SP), dentre outros.



Wallace é formado em Educação Fisica. Em 2003, passou a trabalhar fora de campo de jogo, nas categorias de base do Tupi Football Club (sub-20). Em 2010, passou a comandar a sub-20 do Guarani de Campinas, onde ficou até 2011.

A previsão de chegada do novo técnico do Galo Carijó, é no dia 14 de dezembro, para os últimos detalhes da apresentação do elenco que disputará o campeonato piauiense em 2018.





Da redação