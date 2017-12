A negociação de Neymar com o Paris Saint-Germain, na última janela de transferências, foi um dos principais assuntos relacionados a futebol em 2017. As altas cifras (222 milhões de euros) pagas pelos franceses transformaram o brasileiro no atleta mais caro da história. Porém, o negócio não agradou a todos os envolvidos com o esporte. O ex-meia Francesco Totti, ídolo da Roma que atuou por toda a carreira no clube da capital italiana, criticou o caso envolvendo Neymar, PSG e Barcelona.

Totti após jogo do Chelsea, em outubro. Foto: Rperodução/Instagram

"Esses 222 milhões que o Paris Saint-Germain pagou por Neymar são exagerados. Está fora da realidade, não tem sentido", disparou o ex-atleta, aposentado desde o fim da última temporada.

Conhecido por sua fidelidade ao time que defendeu durante toda a trajetória profissional, Totti revelou sua preferência pelo futebol de antigamente, quando, segundo ele, o esporte não se tratava de um balcão de negócios.

"Prefiro como era anteriormente. Hoje, é uma loucura, mudou muito. Antes, havia paixão, valores. Agora é só negócio. Gosto mais da época romântica", opinou Francesco, campeão mundial pela Itália em 2006.

Nos últimos anos, os recordes de transferências mais caras vêm sendo quebrados com frequência. Em 2009, Cristiano Ronaldo, saindo do Manchester United para o Real Madrid, se tornou a maior venda da história.

Depois, o galês Gareth Bale (Tottenham para o Real em 2013) e o francês Paul Pogba (Juventus para United em 2016) foram, até a ida de Neymar para o PSG, os mais valiosos por determinado período.

