Torneio marca encontro de gerações do skate piauiense

O domingo (30) foi de movimentação para os amantes de skate no estado. Um campeonato de ‘mini-ramp,’ com o objetivo de homenagear a primeira geração do skate no Piauí, fez com que muitos praticantes marcassem presença no Parque Potycabana, em Teresina. A competição foi uma verdadeira reunião de gerações com atletas amadores, iniciantes e os homenageados .

Foram quase 40 inscritos. Um dos pontos altos foi a oportunidade de trocar conhecimento com aqueles que por muitos anos representaram o Piauí no skate. Um dos nomes que andou bastante na pista e reencontrou amigos foi André Torres, de 46 anos, sendo 30 deles praticando a modalidade. “Fomos homenageados e é uma felicidade viver esse momento. Eu comecei a andar de skate em Fortaleza, mas ainda adolescente vim para Teresina e participei de quando tudo começou. Está sendo interessante olhar de novo essa galera que estava guardado em seus quartos”, brinca André, que competiu na categoria máster.

Vários atletas estiveram reunidos ontem para trocar experiências e fazer manobras radicais (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

Outro nome bastante conhecido da antiga escola de skate do Piauí é Gervásio Junior, de 40 anos. O skatista aproveitou à tarde para desenferrujar um pouco e principalmente observar de perto a nova geração.

“O skate serve como uma ferramenta para relaxar um pouco e também como atividade física e aos poucos as pessoas estão percebendo isso e mudando o cenário do skate. Antigamente não tínhamos pistas em grandes partes e nós precisávamos improvisar nossas pistas e rampas na rua. Apesar da falta de manutenção em alguns locais, mas ganhamos muito espaço”, disse Gervásio Junior.

Atualmente os principais nomes do skate são os atletas Thyago Costa e James Piva, que estão sempre disputando torneios nacional e internacional. Além disso, a modalidade apresenta um calendário de Circuito Teresinense de Skate bem completo com boa quantidade de etapas. O próximo evento será uma etapa do Estadual que acontece na cidade de José de Freitas, em agosto

Aline RodriguesPâmella Maranhão