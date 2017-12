Torcedores do Flamengo jogam bombas e grades após derrota na final

Uma parte da torcida do Flamengo não reagiu bem ao título perdido da Copa Sul-Americana. Após a partida com o Independiente, que terminou com empate por 1 a 1, alguns rubro-negros atiraram bombas e morteiros nos caminhões de transmissão e na direção da entrada da imprensa no Maracanã.

Uma das grades das arquibancadas também foi arremessada e a saída do estádio se transformou em uma praça de guerra. Houve muita correria em todos os portões, principalmente no F.



Foto: Flamengo FC

Um público de 62.567 (54.963 pagantes) foi ao Maracanã na noite desta quarta (13), mas o Flamengo precisava vencer a equipe argentina para, no mínimo, levar a decisão para os pênaltis.

O Independiente havia vencido por 2 a 1 na Argentina, de modo que uma vitória rubro-negra por um gol de diferença, por qualquer placar, levaria o jogo às penalidades. No entanto, o empate frustrou as expectativas do Flamengo e provocou reações de irritação da torcida brasileira, que cantou "time sem vergonha" ao apito final.

Folhapress