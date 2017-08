Torcedor acusado de racismo à família de Vinicius Jr. temliberdade provisória

O torcedor André Luis Moreira dos Santos responderá em liberdade provisória à acusação de injúria racial a familiares de Vinicius Junior, durante o jogo entre Botafogo e Flamengo, na noite desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, informou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Apesar de vídeos mostrarem o homem apontando para a pele e relatos darem conta de que ele gritava "tudo macaco" em direção ao camarote onde estavam os familiares do atacante, o torcedor não admitiu a acusação, alegando que batia no braço para mostrar que tinha sangue do time.

Torcedor terá que se apresentar em delegacia nos jogos do Botafogo durante processo

O juiz Luiz Alfredo Carvalho Júnior, que estava de plantão no Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos na noite de quarta-feira, decidiu pela liberdade provisória do acusado, mas decretou o cumprimento de medidas cautelares.

Dentre as quais, o acusado deverá se apresentar a uma delegacia em todos os jogos do Botafogo, durante o curso do processo e não poderá se ausentar do estado durante a tramitação do processo. Segundo o juiz responsável pelo caso, o processo vai tramitar em segredo de Justiça.



- Decidi pelo segredo de Justiça devido à comoção social gerada pela situação. O juizado recebeu o apoio da diretoria do clube, que repudiou o comportamento deste rapaz. O Botafogo, assim como a administração dos clubes no Rio, tem demonstrado o seu apoio às ações do Juizado nos estádios durante a realização de eventos – explicou o juiz Luiz Alfred.

O torcedor foi preso em flagrante pela polícia e apresentado em audiência de custódia, realizada no próprio posto do Juizado do Torcedor.

Devido à quantidade de ocorrências (11 no total), o plantão do Juizado do Torcedor terminou às 5h desta quinta-feira. De acordo com o TJ-RJ, os acusados levados à presença do juiz, promotor e defensor público foram liberados após o pagamento dos custos das transações penais, em sua maioria no valor de R$ 300.

