Tite convocará Seleção para duelos contra Equador e Colômbia no dia 10

CBF anunciou nesta terça-feira que o técnico Tite divulgará sua próxima convocação no dia 10, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O comandante divulgará os nomes que farão parte do elenco que enfrentará Equador e Colômbia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, em Porto Alegre e Barranquilla, respectivamente.



A expectativa é que a convocação tenha novidades, uma vez que o próprio treinador apontou que pode haver uma maior presença de jogadores que atuam no Brasil, considerando que os atletas "europeus" estão em pré-temporada após as férias. Tite, porém, deixou claro que também tentará dar sequência ao time que vem defendendo a seleção por conta da proximidade da Copa do Mundo.



Tite voltará a comandar a seleção em duelos pelas eliminatórias (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



Será a terceira lista do técnico em 2017 - e a primeira para jogos oficiais depois da garantia da vaga para o Mundial da Rússia, em março, com quatro rodadas de antecedência. Classificado, o Brasil utilizará as partidas pelas eliminatórias apenas como preparação para a Copa do Mundo e ainda terá como adversários - além de equatorianos e colombianos - Bolívia e Chile, em outubro.

A seleção brasileira é a primeira colocada nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, com 33 pontos em 14 partidas. Colômbia, Uruguai e Chile vêm na sequência e fecham, por enquanto, a zona de classificação direta para o Mundial. A Argentina aparece na quinta colocação, que dá vaga na repescagem contra o campeão das eliminatórias da Oceania..

Globo Esporte