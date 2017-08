Tite convoca Seleção nesta quinta; reunião duas horas antes vai fechar lista

Tite e sua comissão técnica vão decidir os últimos nomes da convocação para os jogos contra Equador e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, duas horas antes do anúncio, marcado para as 11h desta quinta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Novidades, como o goleiro Cássio, do Corinthians, são bastante prováveis.

Uma reunião às 9h vai bater o martelo nas lacunas que, mesmo depois de intensa observação nos últimos meses, e de muitas conversas nesta semana, ainda estão abertas. Uma das razões para adiar o fechamento da lista foi a rodada da Libertadores e da Sul-Americana.

Na noite da última quarta, entraram em campo Grêmio, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. Ainda nesta quinta, mas já depois do anúncio de Tite, jogarão Botafogo, Santos e Atlético-PR. Esses times são candidatos a fornecer jogadores à Seleção, que, pelo fato de os clubes europeus estarem no início de temporada, pode ter um número maior de convocados locais. Um exemplo é Luan, do Grêmio.



Cássio treina no Corinthians e, ao fundo, apoiado na mesa, Taffarel observa (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag Corinthians)



O atacante já foi citado mais de uma vez por Tite, porém ainda não teve chance. Na viagem à Austrália, em junho, o técnico disse que provavelmente o teria incluído na lista se a convocação tivesse sido uma semana depois. De lá para cá, Luan, segue em ótima fase e foi um dos responsáveis pela classificação do Tricolor gaúcho às quartas de final da Libertadores.

A questão é a concorrência. Para a reserva de Gabriel Jesus, onde Luan teoricamente teria mais chance de ser chamado, Tite tem ainda Diego Souza, autor de dois gols na última partida do Brasil, e Roberto Firmino, frequentemente chamado no ano passado e destaque do Liverpool na pré-temporada, acompanhada de perto pelo auxiliar Cleber Xavier e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que trouxeram detalhes importantes da viagem ao exterior.

Esse é um dos dilemas que serão solucionados na manhã desta quinta, pouco antes de Tite ir ao auditório da CBF para anunciar a lista.

Outro diz respeito aos goleiros. Taffarel, o preparador da posição, está na Itália, mas participou de conversas por videoconferência com o restante da comissão. Alisson, o titular, será convocado e escalado. A dúvida está no banco. Ederson, do Manchester City, é muito bem visto na Seleção, mas Tite pode dar chances a Cássio, do Corinthians, e Vanderlei, do Santos.

Caso ele opte por apenas um dos dois, o goleiro do líder do Brasileirão é o favorito. Ele, muito provavelmente, terá sua primeira oportunidade com Tite, que o comandou no Corinthians.

Também será a primeira convocação de Neymar como jogador do PSG. Ele tem presença garantida, assim como os outros titulares – Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho e Gabriel Jesus.

A partir das 10h30, o GloboEsporte.com vai acompanhar a convocação em Tempo Real. Já classificado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Brasil enfrentará o Equador no dia 31 de agosto, em Porto Alegre, e a Colômbia, 5 de setembro, em Barranquilla, pelas eliminatórias.

Globo Esporte