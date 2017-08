Tinder deve ser novo patrocinador do Manchester United

Um patrocinador inusitado deve estampar sua marca no uniforme do Manchester United na próxima temporada. O aplicativo de encontros Tinder fez uma proposta de 12 milhões de libras, aproximadamente R$ 48 millhões, de acordo com reportagem do site Daily Mail.

Na temporada 2017/2018, os clubes da Premier League poderão negociar o espaço da manga do uniforme para patrocínio, o que não era permitido. Nove clubes já anunciaram acordos para o espaço, mas nenhum deles conseguiu o montante que a empresa americana deve pagar para o United.

O clube possui ligação estreita com o mercado dos Estados Unidos: seu patrocinador principal é a montadora de carros Chevrolet. A Premier League estipulou inclusive que os valores do patrocínio de manga dos clubes não podem superar 20% do patrocínio principal. No caso do United, R$ 200 milhões.

Extra