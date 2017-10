Time de rúgbi inglês posa nu para arrecadar dinheiro

As atletas do Hitchin Ladies Rugby Club fizeram um ensaio nu para vender calendários. Além de pagar as despesas, o objetivo é arrecadar dinheiro para ajudar a equipe de cadeira de rodas do Reino Unido e também empoderar as mulheres. Esta é a segunda vez que o time faz esta ação.





Jogadoras de rúgbi da Inglaterra posam nuas para arrecadar dinheiro. Foto: Divulgação



No ano passado, as atletas já haviam posado sem roupa, e a venda do calendário foi um sucesso depois que o rapper americano 50 Cent compartilhou as fotos em sua página do Facebook. O calendário completo será vendido nas bancas da Inglaterra a partir de novembro, mas algumas fotos já podem ser compradas pela internet, com preços a partir de 10 libras (aproximadamente R$40).



