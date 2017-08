Thiago Maia faz carta aos torcedores do Santos após ser apresentado no Lille

Apresentado como novo reforço do Lille, da França, Thiago Maia escreveu uma carta de despedida aos torcedores do Santos. Pelas redes sociais, o volante falou sobre o sonho que sempre nutriu de jogar futebol e de tudo que passou desde quando chegou na Vila Belmiro para se tornar promessa do time.



Contratado por 14 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões), o atleta agradeceu o carinho do Peixe e de toda a a torcida durante os anos que passou na equipe.

“Eu tinha um sonho, ser jogador de futebol profissional. Tinha um outro sonho, por crescer vendo muitos jovens surgindo sempre na Vila, queria vestir a camisa branca do Santos, jogar na Vila Belmiro, me encantei quando alguém me disse um dia, "essa torcida é SANTÁSTICA". E foi aí que parti do sonho a realidade. Trabalhei, me dediquei. Essa foto foi tirada por uma torcedora que conseguiu entender o que estava acontecendo. Foi depois do jogo contra o São Paulo, quando eu já sabia que a negociação para minha transferência estava bem adiantada, o momento em que quis me despedir silenciosamente de tudo, de todos. Ali agradeci por DEUS ser tão generoso comigo. Foi o último capítulo de uma história que marcou muito minha vida. Eu só fiquei olhando esse templo do futebol, os torcedores e o campo que foi meu aliado na busca por meus sonhos. Obrigado”, escreveu no Instagram.

Post do jogador no Instagram.

