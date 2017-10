Técnico do Manchester observa jovem talento da Sérvia

José Mourinho esteve em Viena, na Sérvia, para assistir ao duelo contra a Áustria, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com o jornal "The Guardian", o treinador português foi ao estádio para conferir a performance de Mijat Gacinovic, de 22 anos. O meia atua no Eintracht Frankfurt e é descrito como "o jovem mais talentoso que atua na Bundesliga".

Novas contratações só poderão ocorrer na próxima janela, no fim do ano. A publicação inglesa informa que Gacinovic não interessa apenas ao Manchester United. Representantes do Arsenal também sondam o meio-campista sérvio.

Italiano

De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", Manchester City e Manchester United estão de olho no meia Lorenzo Pellegrini, da Roma.

A cláusula de rescisão de contrato da jovem estrela de 21 anos de idade é de 22 milhões de libras esterlinas (R$ 90 milhões de acordo com a cotação atual). As boas atuações de Pellegrini no último Campeonato Italiano renderam-lhe uma convocação para a seleção italiana.

