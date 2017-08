Técnico do Liverpool lamenta decisão de Coutinho de ir para o Barcelona

O clima entre Liverpool e Philippe Coutinho está cada vez mais insustentável, especialmente depois que o brasileiro manifestou oficialmente ao clube seu desejo de se transferir para o Barcelona. O técnico Jurgen Klopp lamentou a ausência do jogador da lista de relacionados para a partida contra o Crystal Palace, no fim de semana, e disse não entender o que faz alguém querer deixar o clube inglês.

"Eu não vejo motivo para um jogador querer deixar o Liverpool neste momento. No geral, eu acredito que todos nossos atletas consideram o Liverpool um clube muito bom, com uma equipe muito boa", afirmou ao Daily Mail.

Questionado se poderia utilizar a crise vivida no Barcelona, sem Neymar e dominado pelo Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, para persuadir Coutinho a permanecer na Inglaterra, a resposta do técnico alemão foi atravessada: "Será que você consegue imaginar por um minuto que eu não estou nenhum um pouco preocupado com o fato de o Barcelona ter problemas ou não?"

Com um discurso já conformista, ele disse que a possível saída de Philippe Coutinho faz parte do futebol. Até agora, o Liverpool já recusou duas ofertas do Barcelona pelo meia e uma terceira e derradeira investida é aguardada.

"Qualquer time do mundo sentiria a falta de um jogador de criatividade do nível dele. Não é muito bom isso, mas já estou acostumado. É como o futebol funciona", resumiu.

