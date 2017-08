Técnico Abel é ovacionado em estádio adversário e se emociona

Antes da bola rolar na Ilha do Retiro, uma demonstração de solidariedade marcou a partida entre Sport e Fluminense. Ao entrar no gramado, Abel Braga, que perdeu seu filho mais novo, João Pedro, no sábado, foi ovacionado pelos torcedores do Leão e todos presentes no estádio. Depois, abraçado com Vanderlei Luxemburgo, ouviu o hino nacional no centro do gramado.



As homenagens emocionaram o comandante tricolor, que explicou a decisão de retomar às atividades, recusando o período de folga oferecido pelo clube.

Abel Braga se emociona com homenagens da torcida do Sport. Foto: Marlon Costa/Futura Press

"Vim tentar mostrar para as pessoas que não podemos perder para a vida. Temos que aproveitar a vida. A gente cai muito e levanta sempre. Essa homenagem, como tantas outras, tem me feito ter essa força que nem eu sei de onde tiro. É principalmente pela solidariedade. Essa é a palavra. Assim a gente vai", afirmou Abel, emocionado pelos aplausos da torcida do Sport, "Não esperava isso. Participar do hino ao lado dos árbitros, de um colega como o Vanderlei. A homenagem da torcida do Sport me marcou", finalizou o técnico.

