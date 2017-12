'Sou o melhor da história', diz Cristiano Ronaldo ao ganhar 5º bola de ouro

Fifa e a revista "France Football" separaram suas premiações para o melhor jogador do mundo, mas o resultado segue sendo mesmo. Assim como havia acontecido no Fifa The Best em outubro, Cristiano Ronaldo desbancou Messi em evento realizado na Torre Eiffel, e ganhou sua quinta Bola de Ouro, igualando a marca do argentino.

CR7 e Messi são os maiores vencedores da Bola de Ouro, considerando também o período em que o prêmio foi unificado com a Fifa, ambos com cinco troféus. O argentino ganhou em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, e o português levou em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

O craque do Real Madrid recebeu o prêmio ao lado de seu filho e sua mãe. Foto: Reprodução/L'Équipe

Capa da edição especial da "France Football", publicada nesta sexta-feira (8), Cristiano Ronaldo disse em entrevista para a revista que promove a "Bola de Ouro" que é o melhor jogador da história.

A declaração está destacada na edição comemorativa ao quinto prêmio recebido pelo jogador, anunciado na última quinta-feira em frente à Torre Eiffel, em Paris. "Sou o melhor jogador da história", diz CR7, segundo a principal chamada da revista.

A edição da "France Football" foi lançada nesta sexta-feira, no dia seguinte à coração de Cristiano Ronaldo. Ao receber a quinta "Bola de Ouro", ele igualou Lionel Messi e terminou o ano como melhor do mundo nas duas eleições mais importantes do futebol. Em novembro, ele ficou com o prêmio oferecido pela Fifa.

Folhapress