Sharapova fica perto do top 50 com título após doping; brasileira é a 58ª

Maria Sharapova deu um salto no ranking após conquistar o título do WTA Tianjin, na China, no domingo. A russa pulou para a 57ª posição (estava em 86ª). Foi o primeiro troféu após suspensão por doping.

Na próxima semana ela disputará o WTA de Moscou em busca de ainda mais evolução no ranking, onde a brasileira Bia Haddad aparece logo atrás de Sharapova, na 58ª posição.

A tenista Maria Sharapova (Foto: Divulgação)

Na final do Torneio de Tianjin, Sharapova derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (10-8).

Este foi o primeiro título da tenista desde a sua volta às quadras em maio deste ano. Sharapova ficou 15 meses suspensa do circuito por causa de um exame antidoping positivo durante o Aberto da Austrália de 2016.

Com o título, a russa também encerra um jejum de mais de dois anos. Sua última conquista havia sido o WTA de Roma, em 2015. Agora, Sharapova tem 36 títulos do circuito WTA na carreira.

O WTA de Tianjin foi o sétimo torneio que a russa disputou desde que retornou às quadras após a suspensão por doping. Ela foi flagrada pelo uso da substância Meldonium.

Folhapress